عباس علي العلي - العراق .... بعين العاصفة.ح1

2020/03/15 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي الخيارات وخطة الطوارئ وإعادة هيكلة الأقتصاد الريعي.• المقدمة...في فلسفة الخطة.• أساسيات الخطة.• المنهج والتخطيط العملي.• النتائج والأفتراضات.المقدمة لا أحد ينكر أن الواقع الأقتصادي لدولة مثل العراق تعتمد في بنيتها وفلسفتها الأقتصادية على ما يسمى بالأقتصاد الأحادي الجانب المعتمد بشكل يشبه الكلي على موارد النفط في بناء هيكليته العامة، هذا الأقتصاد الريعي مع توفر الكثير من أس......

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