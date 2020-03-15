ميساء المصري - ماذا لو أصيب ترامب بالكورونا ؟؟؟

2020/03/15 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري يبدو أن حكام العالم اليوم لن يمشوا بأمرالدستور، وإنما بأمرالدكتور، ولم يعد أحد يستحق أن نحمله على أكتافنا إلا " أنبوبة الغاز"، فهل العالم في يد أمينة أم في أصبع أمريكا أم على كف عفريت؟..إذن دعونا نتحدث عن الفيل الغير متواجد في الغرفة ..رغم إعلانه حالة الطوارئ الوطنية في الولايات الأمريكية .وقف ترامب كعادته متطاوسا مغترا وأعلن أنه بصحة جيدة وغير مصاب بالكورونا قائلا (منذ أسابيع لم ......

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