ريال مدريد يصل إلى طريق مسدود مع بيل

2020/03/15 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تجاه لاعبه الويلزي جاريث بيل.

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