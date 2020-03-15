طبيب أميركي: هكذا تجعل جسدك مقاوماً لفيروس كورونا

2020/03/15 | 04:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار فيروس «كوفيد-19» الذعر لدى معظم سكان العالم، وعلى الرغم من غياب معلومات كثيرة عن طبيعة الفيروس وتحوره، إلا أن الأدلة تشير إلى قدرة أصحاب الأجهزة المناعية القوية على تخطي هذه الجائحة العالمية.لكن المؤكد أن «كوفيد-19» فيروس تاجي متحور، ينتمي لعائلة كورونا؛ تلك النوع من الفيروسات الشائعة، والعامل المشترك […]

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