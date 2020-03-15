آثار صادمة يخلفها كورونا بعد الشفاء .. تعرف اليها

2020/03/15 | 04:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وصف أطباء من هونغ كونغ العواقب الوخيمة للالتهاب الرئوي بفيروس كورونا حتى للمتعافين منه.ومنها معاناة المرضى الذين تم شفاؤهم من ضعف وظائف الرئة والاختناق عند المشي بسرعة.ونقلت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” عن أوين زينغ، مديرة مركز الأمراض المعدية في مستشفى الأميرة مارغريت، قولها إن “الاستنتاج حول عواقب الإصابة بالفيروس التاجي يعتمد […]

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