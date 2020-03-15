2020/03/15 | 04:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقطاع 9 مليار دينار عراقي شهريا من رواتب المتقاعدين لصالح شركة تامين لبنانية دون تقديم اي خدمة بالمقابل

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