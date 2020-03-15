طبيب البيت الأبيض يعلن نتائج فحوصات كورونا لترامب

2020/03/15 | 04:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد شين كونلي، الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن نتائج فحص فيروس كورونا جاءت سلبية، وأثبتت خلو ترامب من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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