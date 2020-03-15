فيديو : عزل ممثل إيطالي مع جثة شقيقته بسبب كورونا

2020/03/15 | 05:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /واجه الممثل الإيطالي لوكا فرانسيس صعوبة بالغة في التعامل مع فيروس كورونا.وقال فرانسيس إن السلطات عزلته في منزله في إيطاليا مع شقيقته، التي توفيت بسبب المرض.ولجأ الممثل إلى “فيسبوك” لمشاركة حزنه وطلب المساعدة، وقال إنه غير قادر على تحديد ما يجب فعله بجثة شقيقته.وقال فرانسيس في سلسة من مقاطع الفيديو المصورة […]

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