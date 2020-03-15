تعرف على ضحايا كورونا في الرياضة

2020/03/15 | 05:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعدها أثار يوفنتوس الإيطالي موجة هلع عقب إعلانه سقوط مدافعه دانيلي روغاني باختبارات الكشف عن الفيروس المستجد منذ أيام قليلة، لتتبعه إجراءات الحجر الطبي للاعبي “السيدة العجوز” من بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتواجد في بلاده.وخرج أمس الجمعة نادي سمبدوريا من أندية “الكالتشيو” للإعلان عن إصابة 5 من لاعبيه أبرزهم مانولو جابياديني، تبعه […]

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