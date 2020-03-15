عاد من إيران.. عراقي مصاب بـ

2020/03/15 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير صحة الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، جاسب لطيف، أن مواطنا أصيب بوباء كورونا المستجد، كان قد أقام وليمة لـ80 شخصاً، فور عودته من إيران، ولم يكن يعلم باصابته حينها.

وسأل لطيف في بيانه "أين سنجد هذه العوائل وكيف سيتم حجرهم؟"، وطالب أي شخص عائد من الخارج أن يلزم بيته.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت خلال الساعات الماضية تسجيل 5 حالات إصابة جديدة، لترتفع العدد إلى 110 حالة، كما يبلغ عدد حالات الوفيات 10 حالات.

وتعتبر أغلب حالات الإصابة في المدن العراقية هي لأشخاص قادمين من إيران، التي تعتبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن السلطات العراقية أعلنت خلال الأيام الماضية، إغلاق 5 محافظات وأغلق حدودها ومنافذها أمام حركة المسافرين، في محاولة لمكافحة تفشي الوباء.

فقد أعلنت كل من النجف والبصرة ونينوي، وأربيل والسليمانية في إقليم كردستان، إغلاق الحدود، ومنع التنقل من هذه المحافظات أو إليها، وإغلاق قاعات الأعراس والتجمعات.

كما أعلنت محافظة النجف إغلاق مطار النجف الولي ومنع مجالس العزاء والأفراح.

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