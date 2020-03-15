نصائح لتجنب الإفلاس أثناء السفر

2020/03/15 | 06:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حددت شركة «ويغو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، مجموعة من النصائح والإرشادات تساعد على حصر النفقات أثناء السفر، تجنباً للإفلاس خلال الرحلة: وفي ما يلي أبرز تلك النصائح: 1- التحضير للرحلة لدى التحضير للرحلة عليك احتساب التكاليف الثابتة، مثل تذكرة الطائرة والفندق والأكل والتنقلات، واختيار ما يناسبك من دون مبالغة.[…]

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