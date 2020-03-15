4 تعديلات بسيطة في وجبة الإفطار تسرع بفقدان الوزن

2020/03/15 | 06:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعتبر وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، ولذلك ينصح خبراء الصحة بتناول وجبات معينة بسيطة في الصباح، لتعزيز الصحة وفقدان الوزن، بحسب موقع صحيفة “ذي صن” البريطانية.ويقول خبير التغذية، غرايمي توملينسون، المعروف أيضا بـ Fitness Chef، إن تغيير اختياراتنا الصباحية يمكن أن يُحدث فرقا كبيرا عندما يتعلق الأمر بتناول السعرات الحرارية اليومية الإجمالية.[…]

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