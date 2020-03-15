السلطات العراقية لا تستبعد حظر التجول في بغداد

2020/03/15 | 06:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي بأن "استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا قد يدفع السلطات إلى إعلان حظر التجول في العاصمة"....

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