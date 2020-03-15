على الحدود مع العراق.. إصابتان بـ

2020/03/15 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في وقت تعمل فيه السلطات الإيرانية الى إخلاء الشوارع في أنحاء البلاد للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد، أعلن حاكم محافظة خوزستان جنوب إيران، غلام رضا شريعتي، عن أول إصابتين في صفوف عناصر القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني بمدينة دزفول جنوب غربي المحافظة.

وتضم هذه القاعدة الجوية طائرات من طرازF-5، وهي تقع في محافظة خوزستان العربية الحدودية مع العراق، وتعتبر واحدة من أهم القواعد الجوية الإيرانية بسبب موقعها الجغرافي.

وتتخذ محافظة خوزستان تدابير استثنائية لمحاولة السيطرة على تفشي الوباء، حيث قررت أمس السبت، منع المسافرين من الدخول إليها لمن لا يحمل البطاقة الخاصة.

وحتى السبت أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 97 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع عدد الوفيات الى 611 حالة منذ الكشف عن الفيروس في 19 من فبراير الماضي.

وكان إيران الخميس طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي لمواجهة كوفيد-19، وأكد حاكم المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي طلب مساعدة من الصندوق الدولي "بقيمة حوالي 5 مليارات دولار".

وقدّرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن إيران تبذل "أقصى ما بوسعها" لاحتواء وباء كوفيد-19 لكن البلد يعاني نقصا حادا في التجهيزات.

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