عوامل خفية تؤثر في طول العمر

2020/03/15 | 07:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت نتائج دراسة لعلماء فنلنديين، استمرت سنوات عديدة، مكرسة لدراسة العوامل التي تحدد متوسط العمر المتوقع للشخص .وتفيد مجلة BMJ Open، بأن علماء المعهد الوطني الفنلندي للصحة والضمان الاجتماعي، أجروا خلال أعوام 1987-2007 دراسة بعنوان FINRISK، شارك فيها 38549 شخصا من الجنسين أعمارهم 25-74 سنة.وقد حلل الباحثون خلال هذه الدراسة مختلف العوامل […]

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