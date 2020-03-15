5 أسطح عليك تنظيفها باستمرار للوقاية من كورونا

2020/03/15 | 07:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد تصنيف عدوى كورونا بالوباء العالمي من قبل منظمة الصحة العالمية، وتأكّد أن الفيروس لا يعلق بالهواء، وإنما ينتشر على الأسطح التي يوجد بها رذاذ سوائل من شخص مريض، ويتم لمسها بالأيدي، يعتبر تنظيف الأسطح في نفس أهمية غسل اليدين تقريباً.وينصحك خبراء الصحة بتنظيف هذه الأسطح الـ 5 باستمرار للوقاية من العدوى: الهاتف.[…]

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