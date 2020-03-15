مصاب بكورونا يثير الهلع في العراق.. أقام وليمة لـ 80 شخصًا

2020/03/15 | 07:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تسبب شخص عراقي مصاب بفيروس كورونا بمصير مجهول لثمانين شخصا دعاهم إلى وليمة أقامها في منزله إثر عودته من إيران.وتساءل مدير دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف مساء السبت: أين سنجد هذه العوائل وكيف سيتم حجرهم؟، داعيا أي شخص يعود من الخارج إلى ملازمة بيته.وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن […]

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