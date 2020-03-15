وزير الصحة العراقي: قد نعلن حالة الطوارئ جراء انتشار فيروس كورونا

2020/03/15 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن وزير الصحة العراقي جعفر علاوي مساء السبت، أن العراق قد يعلن حالة الطواريء خلال الساعات 24أو48 القادمة بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).وقال وزير الصحة العراقي لمحطة تلفزيون الشرقية:”إن قرار إعلان حالة الطوارئ قد يصدر خلال ال24أو48 بسبب انتشار حالات فيروس كورونا، ونخشى زيادة عدد المصابين”.وأضاف علاوي: “نحتاج […]

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