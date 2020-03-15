تركيا: إصابة مواطن عاد من العمرة بفيروس كورونا

2020/03/15 | 07:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار إعلان وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن تسجيل إصابة مواطن تركي عائد من العمرة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، ردودا واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.#عاجل | إصابة جديدة بكورونا لمواطن تركي بعد عودته من العمرة (وزير الصحة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 14, 2020 […]

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