الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق والترفيه والتسلية

2020/03/15 | 07:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ذكرت وكالة الأنباء الكويتية على تويتر أن الكويت قررت إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية.وأضافت الوكالة أنه سيتم إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال والصالونات النسائية لوقف انتشار فيروس كورونا.والسبت أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4 إصابات جديدة، ما يرفع العدد إلى 104 حالات.[…]

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