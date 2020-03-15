2020/03/15 | 07:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الاتحاد الديمقراطي الكوردي الفيلي عن الغاء مراسم "يوم الشهيد الفيلي"، بسبب التدابير الخاصة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.ويجري الاتحاد بشكل سنوي المراسم في السويد في الاول من نيسان.وذكر في بيان ورد لشفق نيوز، "بسبب الاوضاع السائدة، والتزاماً بتوجيهات السلطات السويدية وغيرها الخاصة باجراءات كورونا، قررنا عدم اقامة فعاليات هذا العام حفاظا على ارواح وصحة الناس".

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