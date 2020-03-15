كورونا يدفع فرنسا لإجراءات مؤلمة

2020/03/15 | 07:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارفيليب، أن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف ليل السبت في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود.وجاء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بعد أن […]

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