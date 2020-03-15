الإمارات ترصد 100 مليار درهم لمواجهة كورونا

2020/03/15 | 08:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن مصرف الإمارات المركزي السبت، عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار)، لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا في البلاد.وقال المصرف المركزي إنه أصدر لوائح وتعليمات جديدة لدعم الشركات والزبائن المتعاملين بالتجزئة والذين تضرروا بسبب انتشار كورونا.وتتألف خطة الدعم المالي الموجهة من اعتماد مالي […]

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