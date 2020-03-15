تنسيقية المواكب تعتذر عن خدمة زوار الامام الكاظم (ع) لهذا العام

2020/03/15 | 08:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت اللجنة التنسيقية للمواكب في بغداد بيانا اعلنت فيه عن اعتذارها للقيام بشعائر زيارة الامام الكاظم "عليه السلام" للوقاية من إنتشار فيروس كورونا في...

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