2020/03/15 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات ثمان محافظات عراقية، السبت، إغلاق حدودها مع بقية المحافظات في البلاد، منعًا لاستمرار تفشي فيروس "كورونا".

محافظ "بابل"، حسن منديل السرياوي، أعلن في بيان، إيقاف الدخول إلى محافظة بابل والخروج منها، اعتبارًا من غد الأحد وإلى إشعار آخر".

وأعلن الخطوة نفسها محافظ "مسيان"، علي دواي، مؤكدا أن "خلية الأزمة في المحافظة قررت إيقاف دخول وخروج المواطنين من المحافظة اعتبارًا من الأحد ولغاية 22 من الشهر الجاري".

وقال محافظ "ذي قار"، اباذر العمر، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال لمدة 3 أيام، بعد تسجيل ثاني إصابة بالمحافظة".

وفي محافظة "البصرة"، أعلن المحافظ أسعد العيداني، خلال مؤتمر صحفي، إغلاق المنافذ، ومنع دخول المواطنين من باقي المحافظات، إضافة إلى إغلاق قاعات الأعراس والتجمعات.





وإلى جانب إغلاق المنافذ، أضاف العيداني أن "المحافظة ملتزمة بغلق الحدود مع إيران والكويت بشكل كامل، سواء المسافرين أو البضائع".

وفي "النجف"، أكد المحافظ، لؤي الياسري، في مؤتمر صحفي، إغلاق منافذ المحافظة، وغلق مطار النجف الدولي، ودعا المواطنين إلى "منع مجالس العزاء والأفراح".

وأغلقت أيضا محافظات "الديوانية" و"واسط" و"كركوك"، حدودها مع بقية المحافظات، فيما قررت "نينوى" حظر التجوال لمدة يومين.

وكانت "كربلاء" قد قررت، الأسبوع الماضي، إغلاق حدودها مع باقي المحافظات.

وفي إقليم كردستان شمالي العراق، قررت السلطات المحلية فرض حظر للتجوال في محافظتي أربيل والسليمانية يومي السبت والأحد، لمنع انتشار الفيروس.

رحلات مبرمجة بين إيران والعراق

وفي المقابل، تبين معطيات مستقاة، إستمرار رحلات جوية بين طهران والعاصمة العراق، ابتداء من يوم غد حتى نهاية مارس الجاري.





ويأتي استمرار هذه الرحلات في وقت تؤكد فيه السلطات العراقية ومحافظاتها "إغلاق منافذها" مع إيران.





وأعلنت السلطات حتى اليوم، تسجيل 110 إصابة، توفي منهم 10 أشخاص، أغلبهم كانوا في إيران.





وعلى صعيد الدولة، اتخذت السلطات العراقية إجراءات واسعة لاحتواء الفيروس، منها تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى 21 مارس الجاري، وحظر التنقل بين المحافظات، وإغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، وحظر دخول الوافدين الأجانب من 13 دولة، ومنع العراقيين من السفر إليها.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، "كورونا" على أنه "جائحة"، إشارة إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

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