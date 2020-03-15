بعد يوم من حظر التجوال.. السليمانية تلزم سكانها بـ6 قرارات جديدة

2020/03/15 | 08:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت مديرية شرطة السليمانية، قرارات خاصة للوقاية من فيروس كورونا، الذي سجل اصابة 28 شخصاً في مدن الاقليم مع حالة وفاة، واخرى تعاف.وذكر بيان للمديرية، ان تعلن عن قرارات تدخل حيز التنفيذ منذ اليوم الاحد، وتحذر المخالفين من الاجراءات القانونية.وتضمنت التعليمات:- السماح بفتح المخابز وافران الصمون والاسواق والصيدليات ومحال البقالة داخل الاحياء.- السماح لخدمة توصيل الخضروات والفواكه داخل المدينة.- السماح بخروج المواطنين ضمن حدود الأحياء والأزقة لغرض الاحتياجات.- يتم سحب اجازات السوق ووثيقة ملكية السيارات (السنوية) من المواطنين الى ان يرجع الى منطقته.- السماح لموظفي الدوائر الخدمية حصرا بالحركة داخل المدينة مثل دوائر (الكهرباء، الصحة، البلدية، والقوات الامنية).- السماح بحركة العجلات التي تقوم بنقل المرضى الى المستشفيات.وخلت شوارع مدينة السليمانية من السكان يوم السبت مع فرض السلطات حظراً للتجوال للوقاية من فيروس كورونا.وتجولت كاميرا شفق نيوز في شوارع المدينة التي بدت على غير عادتها خاوية إلا من بعض أفراد الأمن وقوات الشرطة التي كانت تتجول للتأكد من تطبيق الحظر.وبدأ حظر التجوال منتصف ليل الجمعة - السبت ويشمل مدينتي السليمانية وأربيل لمدة 48 ساعة في مسعي للحد من تفشي فيروس كورونا.وسجل الإقليم 28 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد بينها حالة وفاة وأخرى تعاف، بينما تجاوزت الإصابات المؤكدة في عموم العراق حاجز الـ100 بينها 10 وفيات، و24 حالة تعافٍ.

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