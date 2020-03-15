نادي القوة الجوية يغلق ابوابه بسبب كورونا

2020/03/15 | 08:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي ايقاف النشاطات الرياضية بالنادي بشكل كامل بناء على توصيات خلية الأزمة بسبب فايروس كورونا.

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