عباس علي العلي - العراق .... بعين العاصفة.ح2

2020/03/15 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي المنهج والتخطيط لتنفيذ أساسيات الخطة لا بد من وضعها في إطار منظم ومخطط له على أساس من الشفافية في التنفيذ ووضوح في الأهداف والغايات، وربطها بمنهج إصلاحي مرن قابل للمناقلة والتعزيز في الدعم والتطوير كلما أقتضت الحاجة الملحة لذلك، يقود هذه الخطة كوادر مؤمنة وأختصاصية تعرف تماما أهدافها ووسائلها وتملك أدواتها التنظيمية والتنفيذية، معززة بقانون صارم في حماية الخطة ووجوب الألتزام العالي بها، مسنودة......

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