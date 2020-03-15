محمد عرفات حجازي - طلب نشر تفاصيل استكتاب جماعي

2020/03/15 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عرفات_حجازي مشروع بحث جماعي"المعالجة السينمائية للأخلاقيات الجنسية" الأخلاقيات الجنسية هي مبادئ في حقوق السلوك فيما يتعلق بأمور الجنس ومراعاتها.وهنا تُثار التساؤلات: أيّ الأفعال الجنسية تُعدّ جائزة أخلاقيًا؟ ومع من تكون جائزة؟ واستنادًا إلى الدور المنوط بالسينما لصناعة الوعي، وتقنياتها التي تعمل على تركيز الانتباه والتأمل، يمكننا هذا البحث من تسليط الضوء على مدى قدرة السينما العربية على توليد......

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