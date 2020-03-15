اسماعيل شاكر الرفاعي - سيادة الدولة ام سيادة الحشد ؟

2020/03/15 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اسماعيل_شاكر_الرفاعي لا سيادة لبلد فقد القدرة على اتخاذ قرار الحرب والسلام ، فامتلاك هذا القرار بعيداً عن اي تأثير خارجي هو : العنصر الأرأس من بين عناصر السيادة .لقد فقد العراق هذه القدرة ، وعلى اثر ذلك فقد القدرة على المناورة في المحيطين : الإقليمي والدولي ، وبفقدان القدرة على المناورة الخارجية ، يكون العراق على رأس قائمة الدول التي فقدت القدرة على صناعة سياستيها الخارجية والداخلية ، وان قوى أخرى في المحيط الإ......

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