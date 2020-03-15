صحة البصرة تفعل رقماً مجانياً للاستفسار بخصوص مرض فايروس كورونا

2020/03/15 | 08:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاحد، عن تفعيل الرقم المجاني (123) للاجابة عن الاستفسارات الخاصة بمرض فايروس كورونا.وقالت الدائرة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، “ننوه لمواطنينا الكرام تفعيل الرقم المجاني(١٢٣) للاجابة عن استفسارتكم عن مرض فايروس كورونا او الابلاغ عن اصابة مشتبه بها ( اي من لديه اعراض […]

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