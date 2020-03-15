نائب: رئيس الوزراء القادم يجب أن يتميز بالقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد

2020/03/15 | 08:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق يرى النائب عن تحالف القوى العراقية، عبد الله الخربيط، أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يتميز بالقوة والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.وقال الخربيط في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن “أهم ما يجب أن يميز رئيس الوزراء القادم هو أن يكون قوياً وقادراً على مواجهة التحديات التي تواجه […]

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