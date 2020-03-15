مقرب من خامنئي يحث على نشر فيروس كورونا للتعجيل بظهور المهدي

2020/03/15 | 08:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر رجل الدين الإيراني البارز المتشدد ”علي رضا بناهيان“، إن ظهور وتفشي فيروس كورونا المستجد، مقدمة لظهور الإمام المهدي المنتظر الذي يعتقد مسلمون وبخاصة الشيعة بغيبته وظهوره آخر الزمان.ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية عن بناهيان المقرب من المرشد علي خامنئي، خلال تحليله عن ظهور وتفشي فيروس كورونا، إنه ”وفق الروايات (الشيعية)، فإن انتشار الأمراض والوباء مثل فيروس كورونا هو مقدمة لظهور الإمام المهدي الغائب“، داعياً الإيرانيين إلى العمل على تفشي هذا الفيروس، لأنه سيعجل بظهور المهدي، وفق تعبيره.وأضاف في كلمة له مساء السبت، إن ”من أهم فلسفات كارثة ظهور فيروس كورونا قبل ظهور المهدي، هو أن يفهم البشر ضرورة وجود شخصية لإدارة هذا العالم (الإمام المهدي)“.وتابع إنه ”وفقًا للروايات الشيعية فإن قبل ظهور الإمام المهدي، فإن العالم يعاني من مخاوف واسعة النطاق والعديد من المشاكل الاقتصادية والوفيات، وسيحتاج الناس إلى حكومة دينية يقودها الإمام المهدي“.وطالب رجل الدين الإيراني البارز، الشيعة بالتضرع والدعاء لظهور المهدي خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان ، وقال ”لدينا مدة زمنية وهي 40 يوما قبل حلول شهر رمضان المبارك وعلينا الاستمرار بالدعاء والتضرع إلى الله للتعجيل بظهور إمامنا (المهدي)“.ويعتقد الشيعة الاثني عشرية أن محمدًا بن الحسن العسكري هو آخر أئمتهم غاب في سن السادسة من عمره وسيخرج منها في آخر الزمان وسيكون ”المهدي المنتظر“ الذي سيبني دولته العادلة.

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