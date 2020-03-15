9 أطعمة تقوي مناعتك ضد كورونا … تعرف عليها

2020/03/15 | 08:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن الاهتمام بالجهاز المناعي والحرص على تقويته، من أهم وسائل الوقاية من فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19)، إلى جانب غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر لمدة 30 ثانية كحد أقصى، والبعد مسافة متر واحد من الأفراد.والخبر السار أن هناك أطعمة تعزز من مناعة الجسم، وهي الغنية بالبروتين والألياف والأحماض الأمينية والبروبيوتيك ومضادات الأكسدة والزنك وفيتامينات […]

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