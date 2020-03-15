محافظ كربلاء: ندرس امكانية فرض حظر للتجوال لمدة 3 أيام بسبب “كورونا”

2020/03/15 | 08:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي اليوم الأحد ، أن خلية اللازمة بشأن كورونا تدرس امكانية فرض حظر تجوال في المحافظة لمدة ثلاثة ايام.وذكر الخطابي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخه منه ان “من اجل حفظ صحة وسلامة اهالي كربلاء المقدسة من خطر فيروس كورونا ستقوم كوادر المحافظة الصحية والخدمية والدفاع المدني […]

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