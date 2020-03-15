الصين.. ارتفاع طفيف في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

2020/03/15 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت، ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

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