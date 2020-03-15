الصين تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/15 | 09:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، عن تسجيل 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 وساعة الماضية.

وقالت اللجنة ان العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 80 ألفاً و844 إصابة، بحسب وكالة "رويترز".

وسجلت الصين عشر حالات وفاة يوم أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد إلى 3199 شخصا حتى الآن.

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