ترامب وجونسون يبحثان تهديدات ’’إيران ووكلائها’’ في العراق بعد هجوم التاجي

2020/03/15 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد (15 اذار 2020)، توحيد الجهود والتعاون للتصدي لما أسموه "تهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق".





ونقلت وسائل اعلام أمريكية، عن البيت الأبيض، إن ترامب وجونسون "اتفقا في اتصال هاتفي على التعاون الوثيق للتصدي لتهديدات النظام الإيراني ووكلائه في العراق".

كما بحث الجانبان "إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والقيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المسافرين الأجانب من بريطانيا إلى الولايات المتحدة لمنع انتشار كورونا.

وتطرق الحديث إلى قمة السبع الكبار الصناعية، التي من المقرر عقدها خلال أيام بواسطة "الدائرة التلفزيونية المغلقة" لبحث سبل التصدي لفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" أن اثنين من الجنود الأمريكيين الثلاثة الذين أصيبوا في استهداف قاعدة التاجي السبت حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد.

وكان جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون في بيان، قال إن "قوات الأمن العراقية قامت باعتقالات مبدئية، وإن الولايات المتحدة تساعد في التحقيق في الهجوم وهو الثاني في أقل من أسبوع على قاعدة التاجي شمالي بغداد".



وأصيب أيضا عدد من الجنود العراقيين في الهجوم

وتعرض معسكر التاجي شمال بغداد مرة أخرى لهجوم صاروخي بأكثر من ثلاثين قذيفة كاتيوشا، وأفادت وزارة الدفاع العراقية بوقوع إصابات وسط جنودها بعضها حرجة.

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أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كريم عليوي، السبت (14 اذار 2020)، ان الخيار العسكري مطروح لإخراج القوات الأمريكية من العراق في حال اصرت واشنطن على ابقاء قواتها في العراق.

وقال عليوي، لـ(بغداد اليوم)، "على الح

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أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان، السبت (14 آذار، 2020) تسجيل 8 إصابات في سوريا بفايروس كورونا بعضها لعراقيين.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في حديث متلفز: "كان هناك أكثر من 113 حالة، في سوريا، بينها 8 إصابات في مدي

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رأى عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، السبت (14 آذار 2020)، إن الجهة التي تقف وراء القصف الصاروخي على قاعدة التاجي العسكرية هذا اليوم، جماعة خارجة عن القانون، فيما اشار الى ان لجنته لا تسطيع محاسبة القادة العس

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