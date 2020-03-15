سوريا تحجر على ركاب طائرة قادمة من العراق بسبب كورونا

2020/03/15 | 09:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، عن تحويل طائرة ركاب قادمة من العراق إلى مركز الحجر الصحي في منطقة الدوير النائية في ريف دمشق، وهم 16 راكبا سوريا وطاقم الطائرة.

وأكد على تشديد الإجراءات المتخذة على المعابر الحدودية والمنافذ البحرية والبرية والمطارات للتأكد من سلامة القادمين إلى سوريا، وتحويل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إلى مراكز الحجر الصحي.

وشدد الوزير يازجي على عدم وجود أي إصابة مثبتة بفيروس كورونا في سوريا حتى اليوم، وأن جميع العينات التي تم تحليلها في مخابر الصحة العامة للحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس سلبية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة سعيد، إن الإجراءات الحكومية ورفع جاهزية القطاع الصحي هي إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا وضبط انتشار العدوى في حال سجلت أي إصابة.

وقال مدير صحة ريف دمشق ياسين نعنوس لـ "شام أف أم" إنه: تم إدخال 33 شخصا كانوا على متن طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام قادمة من العراق وهم (16 راكبا و 4 مرافقين و 13 من طاقم الطائرة) وجميعهم سوريون، بسبب وجود شخص بينهم درجة حراراته 38 درجة.

وكشف أن نتيجة التحاليل الخاصة بفيروس كورونا ستظهر اليوم الأحد، وفي حال كانت النتيجة سلبية سيتم الإفراج عن الجميع.

وحول طريقة المعاملة في مركز الدوير؟ قال نعنوس: المركز معقم بشكل كامل وهو جاهز بشكل كامل للحجر الصحي، ومع ذلك لم يكن أحد ممن كانوا على متن الطائرة راض عن الحجر لعدم رغبتهم بذلك.

المصدر: وكالات

بغداد اليوم - متابعة

علقت المغرب اليوم السبت، الرحلات الجوية مع 21 دولة سجلت فيها إصابات بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة، منها مصر والبحرين والإمارات واليونان والنرويج والسويد و

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم السبت، عن وفاة 175 شخصا جددا أصيبوا بفيروس كورونا، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس القاتل إلى 1441، بزيادة قاربت 14٪ في يوم واحد.

وأضافت أن عدد المصابين ارتفع بشكل كبير وملحوظ، حيث بلغ 21157 مصابا بعد أ

بغداد اليوم- متابعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا بمصر محمدود، ولا يقارن بالعالم، مشيرا إلى أنه حتى لحظة إصابة الأشخاص في السفية التي كانت قبالة سواحل اليابان، كان الفيرس محصور في بؤرتين فقط بالعالم.

وأضاف

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