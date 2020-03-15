هاشتاغ.. دعوات لإخراج القوات المحتلة من العراق

2020/03/15 | 09:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بداية تواجد القوات الاميركية في العراق خرجت دعوات لعدم منحها الشرعية واخراجها حتى لو بالقوة.,قبل يومين استهدف معسكر التاجي التابع للقوات الاميرك...

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