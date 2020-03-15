2020/03/15 | 09:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، ان القوات الامريكية اتهمت ضابطاً برتبة لواء بترتيب القصف الجديد على معسكر التاجي، وطلبت من القوات العراقية التحقيق معه.وابلغ المصدر شفق نيوز، "بحسب المعلومات المتوفرة، فان الامريكان يتهمون الفصيل المسلح التابع لحركة النجباء بتنفيذ عملية القصف، كما تتهم ضابطاً عراقياً برتبة لواء بترتيب نقل المنصات الصواريخ".واضاف "الأمريكان يصرون على اعتقال ذلك اللواء للتحقيق معه".وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، امس السبت، أن اثنين من الجنود الأميركيين الثلاثة، الذين أصيبوا في أحدث هجوم صاروخي في العراق حالتهما خطيرة ويخضعان للعلاج في مستشفى عسكري ببغداد، في أول تأكيد بإصابة أميركيين.وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في امس السبت، أن 33 صاروخا من طراز كاتيوشا سقطت على قاعدة التاجي شمالي بغداد، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع على القاعدة، التي تضم قوات للتحالف الدولي.ومساء الأربعاء الماضي، تعرضت قاعدة التاجي إلى هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أميركيين اثنين وبريطاني، واتهمت واشنطن كتائب حزب الله العراقي، بالوقوف وراء الهجوم.وردت واشنطن فجر الجمعة بقصف مواقع امنية وعسكرية في محافظات بابل وكربلاء ومنطقة البوكمال على الحدود السورية مع العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امريكا تتهم لواءً عراقياً وفصيلاً شيعياً بقصف التاجي الجديد وتقدم طلبا لبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امريكا تتهم لواءً عراقياً وفصيلاً شيعياً بقصف التاجي الجديد وتقدم طلبا لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).