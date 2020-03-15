هزة ارضية تضرب قم جنوب طهران

2020/03/15 | 09:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مناطق بمحافظة قم جنوب العاصمة الايرانية طهران.وافادت التقارير بان الهزة وقعت بعد 11 دقيقة من منتصف ليلة السبت الاحد بالتوقيت المحلي (الثامنة و 41 دقيقة مساء السبت بتوقيت غرينتش) في عمق 10 كم وعند التقاء خطي الطول 50.72 والعرض 34.57 درجة.وكان مركز الهزة على […]

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