خلية الازمة في كربلاء تنوي فرض حظر التجوال بمناطق المحافظة كافة

2020/03/15 | 09:06 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محافظة كربلاء المقدسة، الاحد، عن نية خلية الازمة الخاصة بمكافحة فايروس كورونا بالمحافظة فرض حظر على التجوال في كافة احياء المحافظة لثلاثة ايام، داعية الاهالي الى التعاون مع السلطات.وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “كافة كوادر المحافظة الصحية والخدمية والدفاع المدني في كربلاء ستقوم بتعقيم وتعفير كافة المؤسسات الحكومية فضلا عن

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