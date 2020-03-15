الطقس.. مغادرة منخفض “التنين” الجوي مع احتمالية عدم استقرار الأجواء هذا الأسبوع

2020/03/15 | 09:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاحد، مغادرة منخفض “التنين” الجوي المهيمن على أجواء البلاد، فيما نوه إلى احتمالية عدم استقرار الأجواء خلال هذا الأسبوع.وقال عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الطقس يستمر غائم جزئيا إلى غائم اليوم الأحد، وتوقعات هطول الامطار ستستمر خلال صباح اليوم، وذلك في […]

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