محمد علي مقلد - قراءة في كتاب أحزاب الله

2020/03/15 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_علي_مقلد نص مداخلة المحامي رشيد درباس في مناقشة كتاب أحزاب الله للدكتور محمد علي ملقد في مركز الحركة الثقافية في انطالياس في 10-3-2020"إيناس دويفسكي" النائب الشهير ورائد الاشتراكية وخطيب النمسا المفوه، اعترف بأنه وجد "رأس المال" عسيراً على الفهم فلم يقرأه.ثم اكتشف أن "كارل كاوتسكي" Karl Kautsky وضع له تلخيصاً يقرِّبُه إلى الأفهام، فلم يقرأه أيضًا، لأن منظر الحزب "كريس كراوس" Chris Kraus لخص بد......

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