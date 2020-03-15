2020/03/15 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماهر_الشريف انطلق المثقف الفلسطيني الحديث لدى قيامه بتصوّر دوره في المجتمع من التمييز بين "المثقف" و"المتعلم" وبين "المثقف الملتزم" و"حامل الشهادة الجامعية".فقد رجع عبد الله البندك، منشئ مجلة "الغد" في مدينة بيت لحم سنة 1938، إلى طه حسين، ليؤكد أن المثقف هو غير المتعلم، وكتب: "ليس من المهم للمثقف أن يكون قد أتمّ مراحل التعليم أو أن يبرع في فنه، وإنما الرجل المثقف الذي يستحق هذا الوصف هو الذي يستطيع أن يف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ماهر الشريف - في يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية..كيف تصوّر رواد الثقافة الفلسطينية دورهم المجتمعي؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ماهر الشريف - في يوم الثقافة الوطنية الفلسطينية..كيف تصوّر رواد الثقافة الفلسطينية دورهم المجتمعي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).