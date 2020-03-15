جيسيكا دافيس بلوس - مع احتمال انعدام الأرباح، شركات الأدوية الكبرى تدير ظهرها للأمراض المُعدية الجديدة

2020/03/15 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جيسيكا_دافيس_بلوس تعمل المزيد من الشركات، بما في ذلك مُصَنّعي الأدوية السويسريين الكبار، على تحويل الموارد المالية بعيداً عن الأمراض المُعدية الناشئة إلى مجالات أكثر ربحاً مثل علاج الأمراض السرطانية.وتخاطر قراراتهم التجارية هذه بِتَرك ثغرات كبيرة في مجال مُكافحة الأمراض الوبائية، كما يحدث اليوم مع تفشي فيروس كورونا المُستجد.على الرغم من موقع سويسرا كمركز للأدوية والتكنولوجيا الحيوية، إلّا أنَّ الشركات ......

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