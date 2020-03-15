2020/03/15 | 09:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن الوطني بالديوانية: قرار غلق المطاعم سيطبق اليوم ويسمح فقط بالتوصيل المنزلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 09:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني بالديوانية: قرار غلق المطاعم سيطبق اليوم ويسمح فقط بالتوصيل المنزلي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني بالديوانية: قرار غلق المطاعم سيطبق اليوم ويسمح فقط بالتوصيل المنزلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).