نادي القوة الجوية يغلق أبوابه بسبب كورونا

2020/03/15 | 09:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيأة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي إيقاف النشاطات الرياضية بالنادي بشكل كامل بناء على توصيات خلية الأزمة بسبب فايروس كورونا.وذكر بيان للنادي تلقته وكالة صدى الاعلام، أن” إدارة النادي وبناءً على التوصيات الصادرة من خلية الأزمة في البلاد بشأن الخطر من انتشار فايروس كورونا والبيان الصادر من الاتحاد العراقي لكرة القدم المتضمن إيقاف

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