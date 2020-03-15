2020/03/15 | 09:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل جابر، الاحد، عن زراعة 211 الف دونم من حصولي الحنطة والشعير، لافتا الى ان المحافظة بحاجة الى سايلو خاص بها لضمان استغلال المحاصيل بالطريقة الصحيحة والاستفادة منها ضمن مفردات البطاقة التموينية.وقال جابر في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “محصول الحنطة سيتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف.. زراعة 211 الف دونم من حصولي الحنطة والشعير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف.. زراعة 211 الف دونم من حصولي الحنطة والشعير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).